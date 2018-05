De to smagsdommere giver alle seks stjerner til olivenolien fra Rema 1000. Foto: Martin Sørensen Foto: Martin Soerensen

Læs testen: Stor forskel på olivenolier

Vestegnen - 27. maj 2018 kl. 13:42 Af Louise A. Poulsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er en verden til forskel på Rema 1000's og Aldis økologiske olivenolier.

Dommernes forventninger er ikke store, da de sætter sig til bordet for at smage fem slags økologisk ekstra jomfru olivenolie.

»Bare det, at de har stået i butikken et stykke tid, og at det er sammenblandinger af forskellige olietyper, gør, at vi ikke kan forvente det ypperste inden for jomfru olivenolie,« siger Thomas Rønsch Toftdahl og nipper til den første olivenolie på bordet.

En Rolls-Royce Men både han og Ingelise Gudkov Petersen, der begge er kokkefaglærere på Hotel- og Restaurantskolen, skal blive overraskede.

»Den her virker som et eksklusivt produkt. En Rolls-Royce inden for olivenolie. Den har smag af nød, peber og citron, har den rette syre og er grønlig i farven som en rigtig olivenolie. Den skal jeg ned og købe,« siger Thomas Rønsch Toftdahl.

»Den ville jeg gerne spise på min salat eller tomatsalat. Prøv at dufte til den,« tilføjer Ingelise Gudkov Petersen og enes med sin meddommer om, at Rema 1000's Cucina-olie er så god, at det bør honoreres med hele seks stjerner.

Olien er endda testens billigste. Den er lavet af sammenstikninger af olivenolie med oprindelse inden for EU, selvom den bærer navnet 'Taste of Italy'.

Glade er dommerne også for Urtekram, mens mærkevarerne Monini og De Cecco får henholdsvis to og tre stjerner. Trods deres italienskklingende navne er også de fremstillet af olie fra lande i EU.

Nul stjerner til Aldi Og så er der olien fra Aldi, der deler testens laveste literpris, men som Thomas Rønsch Toftdahl betegner »i en kategori helt for sig«. Og det er ikke positivt ment.

»Den har en ringe smag. En harsk smag og en fedme, som jeg ikke bryder mig om. Der er ikke noget friskhed over den i hverken lugt eller smag. Jeg ville ikke bruge den,« siger han, og meddommer Ingelise Gudkov Petersen har noteret de samme anker på sit papir under smagningen. Aldis olie får derfor nul stjerner.

Ifølge Aldi kommer den testede flaske olie fra et bestemt parti, hvor kvaliteten ikke har levet op til kravene. Partiet er derfor fjernet fra butikkerne, og Aldi har bedt producenten om at sikre, at et lignende udfald ikke kan ske i fremtiden.

Aldi oplyser, at kæden selv i september har foretaget en blindsmagning af økologiske olivenolier på markedet - og her vandt Aldis over de andre.

Sådan skal olivenolie være Vi vil gerne have nøddeagtig smag, let bitterhed og frisk duft. Til sidst må den gerne smage lidt pebret og frugtigt. Der må ikke være syre, der brænder som chili – syren skal lige markere og så stoppe.



De testede olier Olierne er valgt ud fra, at de har blandet oprindelse, hvilket vil sige, at de kan bestå af olie fra flere lande, for eksempel lande omkring Middelhavet eller lande inden for EU. Alle er købt som økologiske ekstra jomfru olivenolier.

