Læs 12 bøger og få pladen fuld i Litteraturbingo

Kunne du tænke dig at læse lidt mere i 2020, eller har du bare lyst til en lille læseudfordring? På Kulturium Bibliotek kan man nu være med i Litteraturbingo og læse 12 bøger i løbet af 2020, som hver især skal passe ind under en specifik kategori på bingopladen. Der er for eksempel kategorier som 'En bog der holder dig vågen', 'Et hårdt liv' og 'En bog der får dig til at grine'. Bingopladen kan hentes på biblioteket eller printes fra bibliotekets hjemmeside, ishojbib.dk.