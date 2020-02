Lær nyt om fremtidens natur

Fremtidens natur er emnet under et foredrag, man kan følge tirsdag den 10. marts kl. 19.00-21.00 på Hvidovre Hovedbibliotek.

Her kan man høre professor i økologi, Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, fortælle om, hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og om konsekvenserne for fremtidens levende natur.