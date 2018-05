Søndag den 27. maj holder Læger uden Grænser penge indsamling. Foto: Læger uden Grænser Foto: Kasper Nybo

Send til din ven. X Artiklen: Læger uden Grænser: Hjælp os med at hjælpe andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læger uden Grænser: Hjælp os med at hjælpe andre

Vestegnen - 23. maj 2018 kl. 06:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Læger uden Grænser går på gaden for tredje gang den 27. maj, er der mange af Vestegnens borgere, der går med. Hvis du vil være med til at 'redde dem du kan', så meld dig som indsamler hos de lokale ildsjæle. De er allerede i fuld gang.

»Vi vil gerne være med til at gøre en forskel og redde dem, vi kan. Derfor går vi på gaden for de mennesker, der lever i frygt for krig, forfølgelse og mangel på akut lægehjælp. Vi kunne godt tænke os at få Vestegnen på landkortet i kampen for at redde menneskeliv, og vi håber at mange flere vil gå med,« siger Pia Pagh fra Albertslund, der er lokal indsamlingsleder og i færd med at arrangere en mindre hvervekampagne.

Læger uden Grænser er verdens største medicinske nødhjælps- organisation, og den har været populær blandt danskerne lige siden den holdt sit indtog i landet for 25 år siden. Sidste år gik næsten 5.000 frivillige danskere på gaden for at samle godt 6 millioner kroner ind til verdens nødstedte - det resultat vil borgerne fra Vestegnen nu gerne gøre endnu bedre.

»Kom og vær med til at gøre jubilæumsåret endnu bedre. Brug nogle timer af din søndag på noget meningsfyldt og knyt bånd med andre mennesker på Vestegnen. Det giver et fantastisk netværk og et rigtig godt sammenhold at være aktiv på dagen - og vi glæder os meget til at se dig,« siger Pia Pagh.

Jesper Brix, der er direktør i Læger uden Grænser, er dybt taknemmelig for den store indsats, de mange indsamlingsledere rundt omkring i landet gør.

»Det betyder meget for os, at vi har så godt et lokalt netværk. Set udefra kan en global organisation som Læger uden Grænser godt virke stor og upersonlig, men essentielt set er vi jo bare mennesker, der gør noget godt for andre mennesker - og vi er dybt afhængige af alle de der støtter os,« siger han.

Du kan melde dig som indsamler på www.indsamling.msf.dk og vælge rute. Har man ikke mulighed for at tilmelde sig på hjemmesiden, kan man møde op i Føtex i Albertslund Centrum klokken 10 på selve dagen.

Indsamlingen foregår søndag den 27. maj mellem klokken 10-15.