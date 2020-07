Reservelæge Astrid Hundebøll (tv) og sygeplejerske Stine Rosenstrøm har undersøgt, hvad hjertepatienter på Hvidovre Hospital mener om telefonkonsultationer.

Lægen i røret: Patienter sparer tur til hospitalet

Vestegnen - 14. juli 2020 kl. 06:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Patienter med hjertesygdom kan nu tale med lægen i telefon frem for gå til konsultation på hospitalet. Undersøgelse i det hjertemedicinske ambulatorium på Hvidovre Hospital viser, at patienterne føler sig trygge ved telefonkonsultationerne og er glade for at spare nogle ture til hospitalet.

Telefonerne kom på ekstraarbejde, da hjertemedicinsk ambulatorium på Hvidovre Hospital i marts lukkede ned for en lang række patienter på grund af coronaepidemien. Afdelingen besluttede nemlig, at patienterne skulle tilbydes telefonkonsultation i stedet for at vente, til der igen blev åbnet.

Det har været helt afgørende for personalet, at patienterne føler sig trygge ved tilbuddet, og at det er de rigtige patienter, der får lægen i røret.

- Man kan ikke bare ud fra et cpr-nummer sige, hvem telefonkonsultation vil være god for. En ung person kan have brug for trygheden ved at komme på hospitalet og sidde over for lægen, mens en ældre aktiv bridgespiller måske hellere vil ringes op frem for at skulle tage af sted til hospitalet, fortæller Astrid Hundebøll, der er reservelæge i hjertemedicinsk afdeling.

Tryg og god information For at blive klogere på, hvordan det har været for patienterne at tale med lægen i telefonen frem for på hospitalet, har hun sammen med kollegaen Stine Rosenstrøm, der er sygeplejerske, lavet en kvalitativ undersøgelse blandt en række af de 248 patienter, som blev ringet op af hospitalet i april.

Deres undersøgelse viser, at patienterne både har oplevet fordele og ulemper ved telefonkonsultationen.

- De følte sig overordnet set trygge, og det er jo rigtigt vigtigt for os. De fortæller, at lægerne har gjort det godt, og at de føler, at de har fået god information. Og der var flere, der var glade for, at de ikke skulle ud af døren for at tale med lægen, siger Stine Rosenstrøm.

Patienterne peger også på områder, der kunne forbedres.

- Vi havde lidt tekniske udfordringer i Sundhedsplatformen, der gjorde, at patienterne ikke fik besked om, præcis, hvornår lægen ville ringe. Der var en, der beskrev det som når man sidder i flere timer og venter på møbler fra Ikea, siger Stine Rosenstrøm.

Hun og Astrid Hundebøll vil nu sammen med kollegerne i afdelingen arbejde videre med, hvordan de bedst kan få styr på teknikken og bruge erfaringerne fra coronaperioden til at skabe gode tilbud til patienterne.

- Vi skal have forskellige muligheder på hylden og tage individuelle hensyn ud fra det. Når noget er en fordel for patienten, er det også en fordel for mig som læge. For det handler jo meget om patienttilfredshed og hvordan vi kan lave nogle gode og trygge forløb for vores patienter, siger Astrid Hundebøll.