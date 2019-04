Lån en fordom på shopping-turen

Se billedserie Homoseksuel? Hypersensitiv? Familiesammenført? Troende? Autist? De levende bøger i Menneskebiblioteket bærer en historie om enten livsstil, overbevisning, etnicitet, handicap, seksualitet, sociale status eller beskæftigelse, der har sat dem i bås i andre menneskers bevidsthed.

Vestegnen - 17. april 2019 kl. 09:56

Tøj, sko, dagligvarer - og en halv times viden om homoseksualitet, hypersensitivitet og psykisk sygdom.

For at få budskaberne ud til endnu flere sætter Menneskebiblioteket nu deres levende menneskebøger til udlån i Danmarks største shoppingcenter, Rødovre Centrum.

»Lån et menneske og få dine fordomme udfordret,« lyder det fra foreningen Menneskebiblioteket, der opfordrer folk i Rødovre Centrum til at bruge en halv time med en fremmed person.

Normalt foregår Menneskebibliotekets events på blandt andet skoler, biblioteker eller under events hos mastodontvirksomheder som Microsoft i Indien og medicinalfirma Eli Lilly i USA. Men nu har foreningen indgået et samarbejde med shoppingcentret Rødovre Centrum.

Det er der en helt særlig grund til, fortæller Ronni Abergel fra Menneskebiblioteket:

- Vi bliver tilgængelige et sted, hvor mange mennesker allerede færdes og er i gang med en aktivitet. Det er en unik mulighed for at give dem et tilbud om at få en samtale med et menneske, der uretmæssigt er sat i bås på grund af enten livsstil, overbevisning, etnicitet, handicap, seksualitet, sociale status eller beskæftigelse, siger Ronni Abergel, der var med til at stifte foreningen for mere end 18 år siden.

I Rødovre Centrum vil de handlende kunne »låne« menneskebøger med titler som Autist, Transkønnet, Familiesammenført, Homoseksuel, Troende og mange andre. Samarbejdet er en del af en længere kampagne, hvor Rødovre Centrum under titlen »Life in a Box« sætter fokus på tendensen omkring at sætte hinanden i bås.

- Lige præcis et shoppingcenter er et sted, hvor mange forskellige typer mennesker passerer hinanden hver dag uden nogensinde at tale med hinanden. Vi håber, at vi med kampagnen kan være med til at udfordre den måde, vi anskuer hinanden. At de folk, vi møder på vores vej, rent faktisk er mennesker med deres egne historier, drømme og udfordringer, siger marketingdirektør i Rødovre Centrum, Charlotte Andersen og fortæller videre, at flere af menneskebøgerne også er brugt som modeller i shoppingcentrets katalog.

Menneskebiblioteket besøger Rødovre Centrum på Festpladsen lørdag den 20. april kl. 11-15 og lørdag den 4. maj kl. 11-15.