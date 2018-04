LP'er eller en gryde på kisten: Personlige bisættelser hitter

Og det er blot et eksempel blandt mange på den tendens, at begravelser og bisættelser bliver mere og mere personlige.

»Flere og flere henvender sig til os om personlige begravelser. Det kan være, at folk vil begraves hjemme i deres egen have, eller at en bjergbestiger vil have asken spredt ud over Mount Everest. I USA er det jo kommet dertil, at ens aske kan blive lavet til en diamant, som de efterladte kan gemme,« siger Daniel Hansen.