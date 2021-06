Se billedserie Snakken går hen over bordet med kaffe og kage. Foto: Kim Rasmussen

Kvinder og alkohol ingen adgang: Her mødes mændene

Vestegnen - 21. juni 2021 kl. 18:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Mænds Mødested i Brøndby er omdrejningspunkt for hygge og et alkoholfrit kammeratskab, hvor man kan tale om alt. Der er åbent for flere mænd.

Denne dag står menuen på kalvecuvette. Lettere forsinket ankommer formand Bent Rosendal med dagens indkøb.

Inden køkkenet kalder, står den dog på snak og gemytlig »mobning« hen over bordet med kaffe og kage.

- Her kan man tale om alt. Både om sygdom og kvinder og alt mulig andet. Det kan både være sjov og alvor, som medlemmerne fremhæver.

Der er tale om et varmt fællesskab i klubhuset på Skolevang i Brøndby Strand, som Brøndby Kommune har stillet til rådighed.

Klubhuset rummer både køkken, spisestue, kaffestue, rum til aktiviteter og værksted. Og så er der et udhus med alskens redskaber.

- Vi har nogle faste pligter. Klubhuset skal vedligeholdes, der skal slås græs, klippes hæk og forskellige ting skal repareres. Vi har altid noget at tage os til og samtidig går snakken skulder ved skulder - som mænd godt kan lide det, fortæller Bent Rosendal. Artiklen fortsætter under billedet

Positivt overrasket Mange mænd er dårlige til at skabe netværk, uanset hvor de er i livet, og her er Mænds Mødested i Brøndby en oplagt mulighed, frem for at sidde hjemme og kigge ind på en hvid væg eller en tv-skærm. I nogle tilfælde er det familien, der skal »puffe« vedkommende af sted.

- Det var faktisk min kone, der synes jeg skulle have noget at gå til, lyder det fra en af mændene.

- Jeg glæder mig til hver gang, når jeg skal herned. Det giver ligesom noget struktur på ugen, er en anden bemærkning.

Et af de nyere medlemmer understreger, at han er blevet positivt overrasket over, hvor nemt det har været at komme ind i fællesskabet.

Alle lægger vægt på, at kammeratskabet er godt, og at man hjælper hinanden. Ikke alene, når snakken går i og omkring klubhuset, også hvis der er behov for et besøg fx ved sygdom.

Spiser sammen Mændene mødes hver torsdag fra klokken 16-20 i klubhuset, og man spiser sammen hver gang. Mændene er fælles om at tilberede maden, mens indkøbene går på tur efter forbogstaverne i fornavnene.

Blandt aktiviteterne er dart, bordfodbold og petanque, og nogle vil gerne benytte værkstedet.

Mænds Mødested i Brøndby tager også på ture ud af huset - der har været udflugter til blandt andet Jernbanemuseet, Teknisk Museum og en »sensommertur« ud i naturen ved Brøndby Naturskole. Et højdepunkt var en rundvisning ved »Krigsstation Glostrup« med Forstadsmuseet som guide.

Mænds Mødested i Brøndby er organiseret som en forening, der har et fast kontingent på 50 kroner om måneden, og så betaler man 50 kroner til indkøb af den ugentlige mad. Artiklen fortsætter under billedet

Nul alkohol Mændenes baggrund er meget forskellig. Aldersgruppen går fra 60 år og op i 80'erne, nogle er i arbejde, andre er pensionister, nogle er enlige, andre er samlevende.

Og der er plads til flere: - Vi har mange uudnyttede potentialer. Fx har vi en stor græsplæne, som godt kan udnyttes mere »fornuftigt«, så hvis der er en mand med grønne fingre, som har lyst til at etablere en urtehave, så skal han være velkommen hos os, siger formand Bent Rosendal.

- Hvis vi ikke har en aktivitet, du finder interessant, men har du selv gode ideer til noget, du gerne vil lave, så hold dig ikke tilbage - måske der er andre end dig, der vil være med til at igangsætte det, tilføjer Bent Rosendal.

I Mænds Mødested Brøndby er man altid parate til at byde en ny mand velkommen i fællesskabet, så der er altid mulighed for at komme forbi og hilse på. Interesserede skal dog være opmærksomme på én ting:

- Det sker med jævne mellemrum, at der kommer mænd forbi vores sted for at opleve stemningen. Nogle går meget hurtigt igen, når de opdager, at alkohol er helt udelukket. Her i klubben er der tale om et alkoholfrit kammeratskab, understreger Bent Rosendal.