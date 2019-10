Se billedserie Julie Tavlo er et omdrejningspunkt på Brøndby-holdet, hvor hun spiller på den centrale midtbane.

Kvindelig passion for fodbold

Vestegnen - 16. oktober 2019

Det er betegnende for Julie Tavlo, at når hun senere i oktober fylder 30 år, så sidder hun i en bus på vej til en udekamp i kvindeligaen i fodbold.

En fest med familie og venner bliver det ikke til. Hun vil, sammen med holdkammeraterne fra Brøndby, give alt for en sejr til de blå-gule på Vestegnen.

Et udtryk for den dedikation, som Julie Tavlo har i forhold til fodbolden, og som har gjort hende til stamspiller på Danmarks bedste kvindehold, hvor hun huserer på den defensive midtbane.

Onsdag 16. oktober klokken 18 træder hun ind på Brøndby Stadion for at spille den første af to 1/8 finaler i kvindernes Champions League. Modstanderen er skotske Glasgow City FC.

- Det ville være så godt at vinde 1/8 finalen, så vi kan se frem til 1/4 finalen til foråret. Det ville bare give så meget ekstra motivation til træningen i den kolde vinterperiode, lyder det fra Julie Tavlo.

Travl hverdag

Brøndby-kvinderne er blandt de bedste i Danmark og Europa - og det kræver hårdt arbejde. Pengene i kvindefodbold herhjemme er relativ små, så fodbold på eliteniveau skal kombineres med arbejde eller studier.

Landsholdsspilleren Julie Tavlo er ingen undtagelse. Hun passer fodbolden i Brøndby sammen med et job som lærer, hvor hun underviser i dansk, idræt og kristendomskunstskab.

- Jeg får nogle penge ud af at spille i Brøndby. Det er ikke noget, jeg bliver rig af, men det betyder, at jeg kan være på nedsat tid på skolen, forklarer Julie Tavlo.

- Nu har jeg 35 timer om ugen på skolen, svarende til en fridag om ugen, i stedet for fuld tid. Det betyder, at jeg bedre kan passe fodbolden ind. Og det er nødvendigt for at kunne være den bedste udgave af mig selv, både på fodboldbanen og i klasselokalet.

Knokler, det gør hun i hvert fald.

Under ledelse af cheftræner Per Nielsen har Brøndby-kvinderne fire ugentlige eftermiddagstræninger, to morgentræninger og en fælles styrketræning. Dertil skal lægges mindst en kamp i weekenden - det kan være på hjemmebanen i Brøndby, eller det kan være på udebane i det nordjyske med dertil hørende transporttid.

Julie Tavlo deltager ikke i morgentræningen. Til gengæld tager hun fire-fem individuelle træningspas i løbet af en uge, så hun kommer op på ni-ti træninger om ugen. Og dertil skal lægges de mange kampe i ligaen, i pokalturneringen - og i Champions League.

Kærlighed til fodbold

- Min hverdag er stort set arbejde, træning og kampe. Spise og sove. Og så på den igen. De penge, jeg får ud af at spille i Brøndby, betyder at jeg kan arbejde på nedsat tid, så jeg trods alt får nogle mentale pauser, og dermed bedre kan fokusere på det jeg gør, fortæller Julie Tavlo.

30-års fødselsdagen fejres i holdbussen til Aarhus - ligesom det er blevet til mange afbud til forskellige familiearrangementer.

- Familie og venner ved jo, hvordan det er, så det har de accepteret. Det har et eller andet sted altid været sådan, konstaterer Julie, der har spillet fodbold på højt niveai i en snes år.

Hun er en ægte Vestegns-pige - med udgangspunkt i Taastrup. Hun spillede i en årrække i Taastrup FC, inden hun i 2014 skiftede til Brøndby, hvor hun var tiltrukket af fællesskabet og vindermentaliteten.

Det er altså ikke pengene, der driver værket. Det er derimod kærligheden til fodbold, og lysten til - både individuelt og som hold - hele tiden at udvikle sig, og sætte nye mål. Selv om Brøndby-kvinderne og Julie Tavlo har vundet mange titler og har nået langt i Champions League, så bliver der hele tiden sat nye mål.

Og så er det fællesskabet i Brøndby, både på holdet og i klubben, samt viljen til at vinde, der motiverer.

Julie Tavlo piver ikke over vilkårene.

- Det kan da være hårdt ind imellem, men det er også sjovt, understreger hun.

Bedre forhold

Julie Tavlo så gerne, at der var en højere grad af ligestilling mellem kvinde- og herrefodbold, både i klubberne og på landsholdet.

- Jeg synes ikke man skal have ligestilling for ligestillingens skyld, og jeg tror heller ikke på en fuldstændig ligestilling. Til gengæld synes jeg godt man kan mindske afstanden mellem de vilkår, vi har som kvinder, og de vilkår, mændene har. I sidste ende er det et spørgsmål om at udvikle kvindefodbolden i Danmark, gøre den mere attraktiv, så kvindefodbolden kommer ind i en positiv cirkel, siger Julie Tavlo.

Personligt vil Julie Tavlo gerne teste, hvor god hun kan blive. Og skulle hun endelig til en klub i udlandet, så ville det heller ikke være for pengenes skyld. Så skulle det være for at blive udfordret på, hvor god hun kunne blive fx i en ramme som fuldtidsprofessionel, hvor fodbolden ikke skal dele tiden med arbejde.

Om det sker, kan kun tiden vise. Foreløbig udgør Julie Tavlo en vigtig del af Brøndby-holdet, og selv om hun snart runder de 30 år, så har hun på ingen måde tænkt sig at stoppe.

- Jeg er i hvert fald ikke færdig, understreger hun med et stort grin.

- Lige nu kan jeg slet ikke forestille mig, at jeg ikke skulle spille fodbold. Jeg tror og håber, at jeg i hvert fald har tre-fire-fem gode år i mig endnu. Kroppen har aldrig været bedre fysisk, siger Julie Tavlo, der en fysisk stærk midtbanespiller med et godt overblik.

Tætte kampe

Om Julie Tavlo kan gå til vinderpause med udsigt til en 1/4 finale i Champions League, afgøres over to kampe mod Glasgow

På forhånd kender hun ikke meget til det skotske hold, men vurderer, at de minder lidt om svenske Piteå, som Brøndby-kvinderne slog ud i 1/16 finalen.

- Jeg tror det bliver to tætte kampe, hvor vi skal fokusere på vores eget spil. Vi skal have fart i vores spil, og hvis de forsøger at gøre det til en meget fysisk kamp, så må vi bare spille uden om dem. Jeg er optimistisk, og jeg tror, at vores internationale erfaring kan gøre udslaget, siger Julie Tavlo.

At Brøndby-kvinderne utvivlsomt vil møde hård modstand, tager hun som en udfordring.

- Vi vil jo gerne spille flere af disse tætte kampe. Det er sjovere, og det er med til at udvikle os som hold, lyder det fra den erfarne midtbaneslider - som også håber på stor opbakning til hjemmekampen på Brøndby Stadion.