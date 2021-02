Den kvindelige nybagte millionær elsker spændingen ved at spille, men da hun vandt den store gevinst havde hun helt glemt, hvad hun gerne ville bruge pengene på. Foto: Danske Spil

Send til din ven. X Artiklen: Kvinde vandt to mio.: Jeg samler stadig flasker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinde vandt to mio.: Jeg samler stadig flasker

Vestegnen - 04. februar 2021 kl. 10:53 Kontakt redaktionen

Brøndby Kommune har fået en ny kvindelig millionær. Kvinden sad på vinderaftenen for et par uger siden og så TV, da der pludselig tikkede en SMS ind om om, at hun havde vundet en stor gevinst på Keno, som udbydes af Dansk Spil.

-Instinktivt tænkte jeg, at nogen prøvede at snyde mig. Men da jeg så tjekkede min mail også, stod der jo det samme. At jeg havde vundet to millioner kroner! Det var helt vildt, og jeg rystede over hele kroppen. Det værste var, at det var ret sent på aftenen, og jeg kunne slet ikke holde ud, hvis jeg ikke kunne dele nyheden med nogen.

Kvinden skrev til sin søn, trods det sene tidspunkt, at hun på et splitsekund var blevet millionær.

-Han troede vist, at jeg havde drukket, siger hun med et stort grin og fortsætter:

-Først var han skeptisk lige som jeg. Men jeg fik ham da overbevist om, at det var rigtigt, lyder det.

Elsker spændingen Den nybagte millionær fortæller, at hun udover Keno, spiller Lotto og Eurojackpot.

-Jeg elsker spændingen ved tanken om at vinde. det behøver ikke nødvendigvis være en stor præmie. Normalt går jeg til banko, når der ikke er corona, og selvom det jo er små gevinster, så kan jeg ikke være i min krop af spænding. Lige nu må jeg jo så nøjes med at købe mine lotterikuponer. Og hvor har jeg gået mange gange og drømt om, hvad jeg ville gøre, hvis jeg vandt. Nu da jeg har vundet er jeg helt rundt på gulvet og har helt glemt, hvad det var, jeg gik og drømte om, siger hun.

Vil købe ejerbolig Kvinden fortæller, at hun arbejder hårdt for sine penge, og aldrig har haft mange af dem. Hun har endda været alene med sine børn gennem hele deres opvækst.

-Jeg ville da ønske, at jeg havde vundet pengene, mens børnene stadig var små, så jeg kunne have givet dem noget mere. For det har da været småt med penge fra tid til anden, men jeg har altid klaret den. Og nu må jeg bare forkæle mine børnebørn, lyder det.

Den heldige vinder drømmer om at investere i en ejerbolig med en lille have, så hun kan sætte sig ud og få lidt sol på næsen, og hvor der også er plads til at børnebørnene kan lege, når de er på besøg.

-Jeg bor i en lejelejlighed, og mine naboer er ikke nogle af de mest stille. Desuden kan det ikke betale sig at gøre noget ved lejligheden, når det ikke er min egen Så jeg drømmer virkelig om at få råd til mit eget sted.

Selvom kvinden nu kan kalde sig millionær, skal man ikke forvente, at hun laver om på sin måde at leve på.

-Nej du, siger hun med et grin: -Jeg samler stadig flasker og køber den gamle mad i køledisken.

Pro