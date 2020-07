To indbrudstyve blev skræmt væk af en årvågen borger i Brøndby Strand.

Kvik nabo skræmte indbrudstyve på flugt

Onsdag den 15. juli kl. 13.17 anmeldte en årvågen borger, at to indbrudstyve netop var stukket af efter indbrud i en villa på Matrosvej i Brøndby Strand.

En politipatrulje kørte frem og konstaterede, at en havedør var brudt op, og at de to tyve fik benene på nakken, før de fik stjålet noget, da borgeren overraskede dem.