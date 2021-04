Skolerne i Ishøj må forblive tomme lidt endnu - de må nemlig ikke åbne på mandag ligesom skolerne i en række andre kommuner. Foto: Kenn Thomsen

Kun én kommune i landet må ikke genåbne

Vestegnen - 09. april 2021 kl. 16:44 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Både skoleelever, frisører og massører i Ishøj Kommune må vente lidt endnu på at vende tilbage til en hverdag, der ser bare nogenlunde normal ud.

Epidemikommissionen vil nemlig ikke anbefale en genåbning af skoler og liberale erhverv i Ishøj - som den eneste kommune i landet.

Det såkaldte testkorrigerede incidenstal, hvor man både ser på antallet af smittede og antallet af testede, er nemlig fortsat over den magiske grænse på 200, som Styrelsen for Patientsikkerhed har sat som afgørende for, om skoler må åbne. Seneste tal for Ishøj er på 303,9.

- Grunden til, at netop skoler er et fokusområde, når der skal foretages nedlukning, skyldes, at smitte kan spredes yderligere i et lokalsamfund gennem skoler: Børn kan blive smittet hjemme og tage smitten med i skole, hvor andre børn kan tage smitte med hjem til deres familier, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på twitter.

Også i Rødovre Kommune skal skoler og fritidstilbud fortsat være lukkede.

Højeste smittetal Men den manglende genåbning i Ishøj gælder ikke kun skolerne, for det liberale erhverv som frisører og tatovører samt må heller ikke slå dørene op på mandag.

De fik sammen med fire andre kommuner ikke lov til at åbne efter påske, og det må de altså fortsat ikke - igen fordi det testkorrigerede incidenstal er for højt. Indtil videre gælder nedlukningen frem til og med den 18. april

Ishøj er nu den eneste kommune i landet, hvor både skolerne og de liberale erhverv er lukkede. Det er også den kommune med det suverænt højeste smittetal - uanset om det er korrigeret for antal testede eller ej.

Borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) har flere gange sagt, at smitten er særlig høj blandt borgerne med anden etnisk baggrund end dansk, og at det er svært for kommunen at få budskabet om coronas alvor igennem til store dele af gruppen.

- Vi kan se på smittetallene, at de fleste af dem, der er smittede, er de tosprogede befolkningsgrupper. Vi har 125 forskellige etniciteter. De forstår ikke de ting, der bliver sendt ud på dansk - heller ikke når de indkaldes til vaccination - og mange af dem forstår heller ikke engelsk. Det er et stort problem, siger Ole Bjørstorp i en artikel i Berlingske.

Han har også tidligere sagt, at han ikke tror, at skolerne åbner før vi når på den anden side at sommerferien. Tiden vil vise, om borgmesteren får ret.

