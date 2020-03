Kun en enkelt i kø: Genbrugspladser åbner i dag

En medarbejder fra genbrugspladsen var ved at klippe skilte ned om, at der kun var åbent for erhverv og lukket i weekenden for at gøre klar til, at pladsen åbner for private efter at have været lukket på grund af corona-situationen.

Medarbejderen fortalte også, at der ifølge hendes chef ikke havde været problemer på genbrugspladsen i Glostrup, der åbnede klokken 9.00, og det virker, som om folk har taget anbefalingerne til sig om ikke at suse ned på genbrugspladsen med affald, så snart genbrugspladserne åbnede igen for private.