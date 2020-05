Se billedserie Her er Dina Munk, leder af hjemmepleje og hjemmesygepleje i Ishøj Kommune, iført et af de 3D-printede visirer.

Kulturen 3D-printer værnemidler

Vestegnen - 11. maj 2020 kl. 18:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medarbejderne på kulturområdet i Ishøj Kommune producerer visirer på 3D-printere til skoler, plejepersonale og hospitaler.

En stor del af de ansatte i Ishøj Kommune været hjemsendt, siden Covid-19 satte det offentlige Danmark på vågeblus midt i marts. Men foretagsomhed og idérigdommen har ikke været sat på pause.

Tværtimod har ansatte på kulturområdet i Ishøj Kommune under krisen produceret visirer, som ellers har været svære at skaffe, til kollegaer på blandt andet skoler, plejesektoren og regionen.

Det er en indsats, som har stor betydning, fortæller borgmester Ole Bjørstorp:

- Det er meget vigtigt for os, at vi værner mest muligt om de medarbejdere, som yder en stor indsats for vores medborgere. Derfor er jeg også glad for, at kulturområdet har kunnet bidrage med dette spændende tiltag.

Netværk af 3D-printere

Idéen til lokalt at printe visirer udsprang fra Kulturium i Ishøj, der på biblioteket råder over en 3D-printer.

Et par af organisationens innovative medarbejdere blev tidligt en del af det spirende landsdækkende netværk DK Makers mod Corona, som var i dialog med regionerne, der akut manglede værnemidler, om udviklingen af et 3D-printet visir.

Et fælles initiativ mellem Kulturium og Ungdomsskolen i Ishøj, som sammen med skolerne driver et kreativt værksted, blev søsat

Idéen var at producere visirer både til regionerne og til Ishøj Kommunes lokale behov.

Siden den 26. marts har Ole Stigaard fra Kulturium Musikteater og Abdul Coban fra Ishøj Ungdomsskole sammen koordineret og printet et hav af visirer.

- Jeg har haft bibliotekets printer med hjemme og sat print over som det første om morgenen og som det sidste inden sengetid. Det har været helt fantastisk at køre forbi blandt andet kollegaer på plejecentret Kærbo og levere en kasse fuld af visirer til dem. Det er godt nok en noget anden arbejdsopgave end den, jeg løser til daglig - men meget meningsfuld, fortæller Ole Stigaard, der i den almindelige dagligdag er teknisk servicemedarbejder og arbejdsmiljørepræsentant hos Kulturium Musikteater.

"Det er opløftende at opleve"

Ifølge Sengül Deniz, formand for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj Kommune, er indsatsen et ret unikt eksempel på, hvordan medborgere har samlet sig i et kreativt og innovativt netværk for at finde løsninger på sundhedssektorens akutte behov for værnemidler.

- Både Kulturium og Ungdomsskolen arbejder jo til dagligt med kreativitet, og det er opløftende at opleve, hvordan denne viden og erfaring omsættes til at passe godt på det personale, der passer godt på os andre, siger Sengül Deniz.

Hidtil har netværket DK Makers mod Corona produceret over 65.000 visirer på landsplan, som er sendt ud til det meste af landet.

Har man selv en 3D-printer hjemme og vil være med til at gøre en forskel, så er det nemt at komme i gang med produktionen af visirer via makersmodcorona.dk. Borgere, som ønsker at hjælpe med print af visirer hjemmefra, er også velkomne til at skrive til Kulturium på kulturium@ishoj.dk.