Kultur på pause

Kroppedal Museum har lukket sine udstillinger for publikum, men man kan stadig gå en tur over Vikingebroen, der forbinder Albertslund og Taastrup hen over Store Vejleådalen.

Vestegnen - 15. marts 2020 kl. 10:41 Af Freja Czajkowski

Efter meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) trykker en lang række kulturelle institutioner på Vestegnen på pauseknappen. Det sker i kampen mod spredning af coronavirussen.

Spillesteder som Viften i Rødovre og Musikteatret Albertslund havde allerede taget deres forholdsregler og blandt andet sørget for, at de små koncerter blev spillet i store sale for at mindske riskoen for smitte. Men det var før onsdag aften, og med de nye anbefalinger fra myndighederne, er det ikke længere nok.

- Nu sker der det, at vi lukker totalt ned. Biografen er aflyst fra nu af, og samtlige arrangementer frem til den 25. marts er enten aflyst eller udskudt, siger direktør i Musikteatret Albertslund, Torben Holm Larsen.

Efterhånden som de får styr på de forskellige arrangementer, vil man på Musikteatret Albertslunds hjemmeside kunne se, hvorvidt et event er aflyst eller udskudt.

En lignende melding kommer fra Viften i Rødovre, som skriver følgende på deres hjemmeside:

- Viften lukker fra i dag, torsdag 12. marts, til og med 29. marts, og aflyser derfor alle arrangementer og filmvisninger i denne periode. Vi kan ikke besvare alle spørgsmål her og nu. Men sørger for at informere hurtigst muligt.

Spillestedet Forbrændingen i Albertslund, Kulturium i Ishøj og Portalen i Greve følger også statministerens anvisninger og lukker frem til slutningen af marts.

Portalen skriver blandt andet: "Vi vil arbejde på at flytte arrangementerne til en ny dato, og billetkøberne vil få direkte besked, om der kommer en ny dato på et arrangement, eller det bliver endeligt aflyst. Vi vil gerne appellere til tålmodighed, for det er et kompliceret puslespil, når så mange arrangementer skal flyttes over hele landet."

Teater Vestvolden aflyser også alle forestillinger og arrangementer frem til den 27. marts. Dette rammer blandt andet Hvidovre Teaterfestival.

- Vi er rigtig kede af at måtte aflyse festivalen, som vi glædede os til at præsentere for første gang for børn, unge og deres voksne her i Hvidovre. Heldigvis kan vi allerede nu garantere, at vi vender stærkt tilbage med Hvidovre Teaterfestival i 2021, skriver arrangørerne på deres hjemmeside.

Cirkusmuseet lukker helt ned ind til den 30. marts. Det rammer også alle aktiviteter og private arrangementer, som er aflyst.

Derudover vil man møde lukkede døre på Arken i Ishøj, som holder dem lukket til og med den 27. marts. Det samme gælder Kroppedal Museum, som på deres hjemmeside skriver, at de lukker deres udstillinger i den næste tid.

- I er dog stadig velkomne til at besøge alle vores udendørs områder så som Vikingebroen og Ole Rømers observatorium, skriver de.

Det er endnu usikkert, om de to uger med lukninger af kulturelle insitutioner bliver forlænget. Så husk at holde øje med arrangørernes sociale medier eller hjemmesider.