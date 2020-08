Højt humør og hævede golfkøller. Det var noget af det tidligere deltagere oplevede, da de gav den grønne sport en chance. Foto: Jeanne Kornum

Kronisk syge får velvære af at svinge køllen

Vestegnen - 17. august 2020

Ishøj Golfklub giver kronisk syge en let tilgængelig mulighed for at se, om golf kan være vejen til mere velvære.

På golfbanen i Ishøj er man ikke i tvivl. Kombinationen af fysisk aktivitet, socialt samvær og naturoplevelser er utrolig værdifuldt for folk med en kronisk sygdom.

De sidste to år har Ishøj Golfklub derfor tilbudt diabetikere og deres pårørende et gratis og uforpligtende introduktionsforløb til golf.

I år ønsker klubben at endnu flere giver den grønne sport en chance, og man har derfor udvidet tilbuddet til også at omfatte personer med andre kroniske sygdomme som for eksempel hjerte-kar-sygdomme, KOL og kræft.

Det giver rigtig god mening, hvis du spørger Klaus Gundertofte, der er står i spidsen for tilbuddet.

- Uanset om man er blevet diagnosticeret med den ene, anden eller tredje sygdom, så kan fysisk aktivitet have en stor betydning for, hvor alvorligt den udvikler sig. Her kan golf noget helt specielt, for det handler om, at man hygger sig med andre ude i naturen. Så bliver det ikke længere en sur pligt at holde sig fysisk aktiv. Det bliver noget, man slet ikke kan undvære, siger Klaus Gundertofte, der selv har diabetes og har oplevet, hvordan at golfen har gjort en kæmpe forskel for hans velvære.

Forløbet varer fem uger med opstart søndag den 23. august. Det er gratis, og hvis man har lyst til at starte med sin mand/kone/kæreste/ven eller lignende, er denne også meget velkommen.

Alting foregår i et tempo og på et niveau, hvor også dem, der ikke har været fysisk aktive i en længere årrække, sagtens kan være med. Udstyr kan man låne gratis af golfklubben.

Og så er golf en god sport i corona-tider, fordi man kan holde afstand, mens man holder sig aktiv sammen med andre.

- Man kan være tryg ved at komme ud hos os. Golf har jo den fordel, at det spilles udendørs, og på en golfbane har man masser af plads at boltre sig på. Så det er nemt at holde afstand til andre, lyder det fra Klaus Gundertofte.

Ham skal man også kontakte for information og tilmelding på telefon 30 83 32 06 eller mail gundertofteklaus@gmail.com.