Krisemøde: Her spredes coronasmitten hurtigst

Vestegnen - 01. november 2020 kl. 18:29 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen

Borgmestre fra den københavnske vestegn skal mandag mødes med sundhedsminister Magnus Heunicke for at diskutere, hvordan man sætter ind over for spredningen af Covid-19. Kommunerne på den københavnske vestegn fremviser nemlig lige nu den største og hurtigste smittespredning i Danmark. På lørdagens pressemøde, hvor sundhedsministeren fremlagde det nye varslingssystem for corona-smitte, understregede Magnus Heunicke samtidig, at smittespredningen netop i vestegns-kommunerne er specielt bekymrende.

Ole Bjørstorp, der er borgmester i Ishøj, siger til TV2, at kommunen arbejder hårdt for at nedbringe smitten. - Vi holder møder med boligforeninger og de etniske foreninger, og de er meget forstående. Og det er heller ikke dem, der udgør det største problem, siger han til TV 2.

Lige nu er det blandt etnisk danske unge, at smitten eksploderer, understreger borgmesteren.

Både Ole Bjørnstorp og hans borgmestre-kollegaer håber, at mandagens møde med ministeren vil udmønte sig i, at de får en række redskaber at arbejde videre med, så smittespredningen kan dæmpes ned.