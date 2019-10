Krig, kjoler og korsetter

Frederikke Heick, som står bag særudstillingen fortæller, at TV-serien Downton Abbey og nu også filmen med samme titel elegant fremstiller perioden omkring 1. Verdenskrig. For denne krig var nemlig meget mere end skyttegrave, granater og gullaschbaroner. Den fungerede også som katalysator for den nye moderne verden og dermed et nyt blik på kvinden.

Torsdag den 17. oktober har man mulighed for at besøge museet efter mørkets frembrud, når museet har åbent fra klokken 11-20. Samme aften har man også mulighed for at købe billet til et særarrangement med rundvisning og foredrag klokken 18-20. Her vil Frederikke Heick tage publikum med på en kort rundvisning i udstillingen og herefter vil hun med udgangspunkt i kjoler og korsetter, vise hvordan 1. Verdenskrig åbnede for en frigørelsesrevolution i kvinders liv og muligheder. Der bliver serveret lidt sødt og et glas madeira i pausen. Husk at købe billet på forhånd.