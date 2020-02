Kreativ weekend: Giver ro i kroppen

- Der var en virkelig god stemning til arrangementet, hvor vi også havde tid og rum til at reflektere over kunstneriske strømninger og berømte malere. Eksempelvis fandt flere deltagere inspiration til deres værker i Picasso og den aktuelle udstilling på Arken, hvor Picasso skildrer kvindekroppen, fortæller Patricia Soffi Bierlich, der er social- og sundhedsassistent på Kløverengen.

Deltagerne gav blandt andet udtryk for, at de fik en dejlig ro i kroppen, når de malede, og at det føles rart at fordybe sig i det kreative arbejde.