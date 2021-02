Kreativ undervisning i affald og genbrug

- Med nedlukningen har vi fået en stor udfordring. Vi kan ikke længere modtage vores gæster fysisk. Men i stedet for at lukke vores aktiviteter helt ned har vi valgt at formidle og undervise i et nyt digitalt univers. Det kræver, at vi formidlere er kreative, når vi skal erstatte den virkelige verden med mange indtryk og sanserne i brug med et nyt univers, som kan inspirere og give både viden og oplevelser, fortæller formidler Charlotte Günther Madsen fra formidlingscentret på Vestforbrænding, som oplyser at forløbene er ved at være færdigtestede, og at tilbagemeldingerne fra lærere og elever er meget positive.