Kreativ kunstskole for voksne

I uge 30 inviterer kunstmuseet Arken i Ishøj til et intensivt kunstskoleforløb for voksne, der har den aktuelle særudstilling Guld og magi som omdrejningspunkt. Kunstskolen byder på en hel uges kreativ udfoldelse og indsigter i kunsten under kyndig vejleding af billedkunstner Charlotte Bergmann.

Guld og magi

Gyldne kulturgenstande og glitrende samtidskunst er afsættet for det intensive kunstskoleforløb for voksne på Arken. Lige nu viser museet særudstillingen Guld og magi, hvor nationale skatte fra Nationalmuseet udstilles side om side med den allerstørste samtidskunst med fokus på guldets magt og magi. I uge 30 er der mulighed for at fordybe sig udstillingens mange spændende tematikker og prøve kræfter med at udtrykke sig i maleri og skulptur i værkstedet KREATIV med inspiration fra udstillingen. Charlotte Bergmann, der er uddannet billedkunstner, er underviser på forløbet. Kunstskolen foregår fra tirsdag-fredag kl. 10-14 i uge 30. Læs mere om pris og tilmelding via arken.dk/kalender.