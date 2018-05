Se billedserie En krammebamse kan blive en ven i nøden, der trøster og gør oplevelsen mindre utryg.

Krammebamser på hospitalet

Vestegnen - 25. maj 2018 kl. 07:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

620 krammebamser bliver i dag »indlagt« på Glostrup Hospital. De skal trøste de yngste patienter, når de skal i narkose.

For børn kan det være en særlig skræmmende oplevelse at blive undersøgt eller behandlet på hospitalet. Men erfaring viser, at en krammebamse kan blive en ven i nøden, der trøster og gør oplevelsen mindre utryg.

I disse dage kører lastbiler fyldt med krammebamser fra Trygfonden ud til hospitaler i hele landet. 620 af dem flytter ind til de yngste patienter på Glostrup Hospital.

De uvante omgivelser på hospitalet, fremmede personer i hvide kitler og uvished om, hvad der skal ske, er en stor mundfuld for et lille barn. Men hvis lægen eller sygeplejersken kommer med en gave i form af en krammebamse, kan det være en stor trøst og samtidig skabe et tillidsforhold mellem barnet og personalet på afdelingen.

Trygfondens krammebamser er isbjørnene Thea og Theo, og ligesom barnet har de et armbånd på med deres navn. Hvis et barn skal stikkes eller have forbinding på, kan bamsen prøve det først. På den måde bliver bamsen en ven på hospitalet, som børnene kan dele deres oplevelser med.

»Min datter kom i fuld narkose for et års tid siden, hvor hun fik en Thea lige inden. Bamsen betyder alt for hende. Den kommer med på cykelture, når der bliver lavet mad, og hun sover med den hver nat,« fortæller moren til en pige, der fik en krammebamse før en operation.

Trygfonden har doneret krammebamser siden 2007. I alt 550.000 krammebamser er gennem hospitaler og specialklinikker blevet udleveret til børn i hele landet.

Galina Plesner, projektchef i Trygfonden, får mange henvendelser fra forældre, der fortæller, at krammebamserne har hjulpet deres børn gennem en svær situation, og at børnene har knyttet sig tæt til bamserne.

»Vi bliver helt overvældede, når vi hører historier om krammebamserne, for folk vil så gerne fortælle, hvor stor betydning de har haft,« fortæller Galina Plesner og fortsætter:

»Børnene bliver meget, meget glade for bamserne, og det gør deres forældre også. For det er en god måde at få børnene til at føle sig trygge, når de møder sundhedsvæsenet. Og det er en rigtig positiv ting, at man kan tage sin ven med hjem igen og bruge den til at fortælle sine venner, hvad der er sket på hospitalet.«

Man kan læse mere om krammebamserne på trygfonden.dk/krammebamser