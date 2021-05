Kraftig røg fra værksted

En brand har mandag formiddag udviklet kraftig røg, som har kunne ses i store dele af Ishøj. Meldingen om branden kom kort efter klokken 9.

Det er et bilværksted på Baldersbækvej, der er ild i. Billeder fra stedet viser, at den kraftige brand først og fremmest har fat i taget.

Beredskab 4K har sendt et større antal brandfolk og køretøjer til stedet for at bekæmpe ilden. Der er sendt udrykninger af sted fra stationerne i både Greve og Taastrup.

Også Vestegnens Politi er på stedet med flere patruljebiler.

Klokken 10.19 fortsætter vagtchefen, at der fortsat er gang i slukningsarbejdet, men at branden er under kontrol.

- Ingen personer er kommet til skade, siger vagtchef Lasse Michelsen fra Vestegnens Politi.

Politiet vil sandsynligvis sætte brandteknikere til at undersøge omstændighederne, med henblik på at finde ud af, hvordan branden kunne opstå.