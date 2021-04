Kraftig brand i skraldeskur

Der opstod søndag eftermiddag en kraftig brand i et skraldeskur på Stadionvej i Glostrup.

Anmeldelsen kom klokken 15.52, hvor Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi rykkede til stedet. Branden blev hurtigt slukket af beredskabet, så den bredte sig ikke.

Ifølge Vestegnens Politi tyder intet på, at branden var påsat. Det er formodningen, at det er i selve affaldet, at ilden er opstået.