Kraftig brand i carport

En større brand raserede mandag formiddag et skur og en carport ved et hus på Stensbjerg i Glostrup. Røgen fra branden kunne ses på stor afstand og drev blandt andet ud over Nordre Ringvej.

Ingen personer eller dyr kom noget til ved branden, oplyser Vestegnens Politi.

Anmeldelsen om branden kom klokken 10.08, hvor både Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi rykkede ud.

Branden er nu slukket. Der er sket en del skader på skur og carport.

Vestegnens Politi har ikke på nuværende tidspunkt fastslået brandårsagen.