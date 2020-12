Kraftig brand i boligområde

En kraftig brand har sent mandag eftermiddag raseret et skur ved et rækkehus på Bredekærs Vænge i Ishøj.

Meldingen kom klokken 17.04, og da Beredskab 4K fra Greve og Taastrup samt Vestegnens Politi kom frem, var der høje flammer og kraftig røgudvikling fra skuret.

Vagtchef hos Vestegnens Politi fortæller, at branden nu er under kontrol, og at der ikke er fare for, at den vil sprede sig. Ingen personer er kommet noget til.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en forklaring på, hvordan branden er opstået. Politiet har endnu ikke haft mulighed for at foretage undersøgelser.