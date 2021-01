Konkurrence om nyt rådhusbyggeri

- Jeg glæder mig utroligt meget til at se, hvad de kreative folk kommer op med. Det er et område, som er under stor udvikling, og bygningen er vigtig i forhold til at skabe liv i Bykernen og på det nye hovedstrøg, siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

Alle skal være med

Det er traditionelt økonomiudvalget, der fungerer som bedømmelsesudvalg i forbindelse med arkitektkonkurrencer i Rødovre, men den tradition har man valgt at bryde med.

- Det er en central bygning for udviklingen i Bykernen og for Rødovre Kommune som virksomhed, så jeg synes, det er vigtigt, at alle partier er repræsenterede i bedømmelsesudvalget. Vi har et tæt og velfungerende samarbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor er det naturligt for mig, at alle også sidder med ved bordet, når vi skal vælge det endelige forslag, siger Britt Jensen, der også er formand for bedømmelsesudvalget.