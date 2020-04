Konflikt blandt kriminelle: Forlænger visitationszone

- Vi forlænger visitationszonen, og vi fortsætter med at være mere tilstede i området. Det skal være trygt for borgerne, og kriminel aktivitet skal have svære kår, siger politiinspektør Flemming Madsen fra Vestegnens Politi.

Politiet vurderer fortsat, at der er en igangværende konflikt mellem disse grupperinger, og derfor har politidirektøren hos Vestegnens Politi besluttet at forlænge visitationszonen med 14 dage.

Visitationszonen blev indført, fordi politiet vurderer, at der er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger, som holder til henholdsvis i Husum og i en del af Rødovre.

Visitiationszonen er afgrænset af Slotsherrensvej, Rødovrevej, Veronikavej, Randrupvej, Damhus Boulevard, Frøslevvej, kommunegrænsen mod Hvidovre Kommune, kommunegrænsen mod Brøndby Kommune, Korsdalvej, Rødovre Parkvej, Tårnvej og Slotsherrensvej.

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.