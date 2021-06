Konfiskerer bil fra vanvidsbilists gravide kæreste: Se dommen her

For første gang på landsplan har Retten i Glostrup taget stilling til, om bilen efter de nye, skærpede regler skal konfiskeres. Det er nemlig den 36-åriges højgravide kæreste, som på papiret ejer bilen, der er en sort Mazda MX-3. Det er under et år siden, at den 34-årige kvinde optog et lån på omkring et par hundrede tusinde kroner for at købe bilen.