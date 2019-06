Tre kommuner bliver ved med at presse på for at få nedsat hastigheden på motorvejene. Det skal reducere trafikstøjen. Foto: Kenn Thomsen

Kommuner giver ikke op: Vil have farten ned på motorveje

18. juni 2019

Selv om Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk kommuner er blevet afvist, så giver de tre kommuner ikke op. De kæmper for en lavere hastighed og dermed mindre trafikstøj.

Tre kommuner på Vestegnen udfordrer fortsat Vejdirektoratet i deres bestræbelser på at få nedsat hastigheden på flere motorveje, for at dæmpe trafikstøjen, som beboerne oplever.

Vejdirektoratet har hidtil afvist ønsket - men de tre kommuner har svaret igen - med både kritik og undren. Tonen er ganske enkelt blevet skærpet.

Det er Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner, som er gået sammen i et forsøg på at få sænket hastigheden på Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 gennem de tre kommuner fra 110 kilometer i timen til 90 kilometer i timen.

Det vil nemlig give en billig reduktion af trafikstøjen, mener de tre kommuner.

Er blevet afvist Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner har skrevet en ansøgning til Vejdirektoratet om nedsat hastighed. De tre kommuner begrunder ansøgningen med en relativ ny bekendtgørelse, hvor man i særlige tilfælde kan vedtage en lavere hastighedsgrænse alene af hensyn til at nedbringe trafikstøjen.

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner mener, at motorvejsstrækningerne er »særlige tilfælde«. De tre kommuner påpeger, at Vejdirektoratets egen støjkortlægning viser, at de - sammen med Solrød - udgør top-4 i hele landet, når det gælder andelen af boliger, som er berørt af støj fra motorveje. Andelen ligger på cirka 30 procent.

Vejdirektoratet har afvist de tre kommuner - i flere omgange.

Den korte forklaring er, at Vejdirektoratet har lavet en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser. Den viser, at rejsetidstabet fylder betydeligt mere samfundsøkonomisk end de gevinster, der kan forventes realiseret i forhold til ulykker og miljø, herunder støj.

Koster 1 minut og 20 sekunder Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk »køber« ikke forklaringen. Blandt andet mener de tre kommuner, at beregningen ikke medtager den nyeste viden om omkostningerne ved trafikstøj, og at omkostningerne derfor er undervurderede i forhold til tabt sundhed, tab af rekreative værdier, forringet boligværdi, nedsat kvalitet af bymiljøer mv.

Samtidig mener de tre kommuner, at omkostningen ved tabt rejsetid er overvurderet - og kommunerne mener ikke, at den tabte rejsetid skal være væsentligere end borgernes sundhed.

For en enkelte bilist ved rejsetiden blive nedsat med 1 minut og 20 sekunder på den 11 kilometer lange strækning af motorvejen gennem Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk, hvis hastigheden nedsættes fra 110 til 90 kilometer i timen.

»Det er muligt, at det i et regneark bliver til en stor omkostning, men for den enkelte bilist er det stadig kun 1 minut og 20 sekunder. Det er til gengæld meget svært for os at forklare vores borgere, der bor og lever langs motorvejene, at 1 minut og 20 sekunders øget rejsetid opvejer den forbedring i livskvalitet og sundhed, de vil opleve ved en hastighedsændring,« lyder det fra de tre kommuner.

Foruden at være kritiske over for de samfundsøkonomiske beregninger, så undrer de tre kommuner sig også stærkt over, hvornår det overhovedet vil kunne lade sig gøre at bruge bekendtgørelsen om nedsat hastighed for at reducere trafikstøjen.

»Vejdirektoratets svar må forstås som en generel afvisning af at benytte hastighedsnedsættelser i den overordnede strategi for bekæmpelse af motorvejsstøj, hvilket er problematisk. Hastighedsnedsættelse udgør sammen med det rigtige valg af dæk og støjreducerende asfalt, de absolut mest omkostningseffektive virkemidler mod trafikstøj. For alle virkemidler gælder det at støjeffekten pr. investeret krone overstiger alle andre virkemidler mere end 100 gange,« påpeger Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk kommuner i brevet til Vejdirektoratet.

Bruges i udlandet Nogle steder i udlandet bruger man hastighedsreduktioner som et middel til at reducere trafikstøjen. Det er blandt andet tilfældet på motorvejsstrækninger i Tyskland.

Politisk er der herhjemme delte meninger om brugen af hastighedsnedsættelser for at dæmpe trafikstøjen.

Der kan dog være åbninger på vej. Blandt andet er de fem folketingspolitikere i Vestegnens Trafikmafia enige om at se på netop dette tema. Det kunne fx være en model, hvor hastigheden nedsættes på visse dage og tidspunkter.