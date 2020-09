De nye besøgsrestriktioner omfatter blandt andet kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre. Høje-Taastrup. Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Send til din ven. X Artiklen: Kommuner får påbud: Besøgsrestriktioner på plejecentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommuner får påbud: Besøgsrestriktioner på plejecentre

Vestegnen - 12. september 2020 kl. 09:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag klokken 16 kom Styrelsen for Patientsikkerhed med et påbud til kommunerne på Vestegnen: De skal nu indføre besøgsrestriktioner på alle pleje- og ældrecentre.

Baggrunden er de høje smittetal med coronavirus, der er konstateret på Vestegnen den senere tid.

I korte træk betyder påbuddet, at der fra nu og frem til foreløbig 1. oktober, ikke længere er fri adgang til pleje- og ældrecentre for alle besøgende - kun for nærmeste pårørende for hver beboer, der er udpeget som besøgspårørende.

Ved kritisk sygdom mv. gælder besøgsrestriktionerne ikke.

Som udgangspunkt skal besøg ske udendørs, og flere kommuner er i gang med opsætning af telte og afskærmninger, hvor besøg kan finde sted. Også her vil der mange steder være restriktioner, som skal følges - fx at besøg skal aftales på forhånd.

I Hvidovre Kommune har man oplistet disse retningslinjer:

1) Du skal aftale besøget med plejecenteret/bostedet/døgnrehabiliteringen. Ledelsen på stedet vurderer, om det er gavnligt for beboeren at få besøg.

2) Kom på det tidspunkt og det sted, du har aftalt med plejecentret/bostedet/døgnrehabiliteringen.

3) Kom kun på besøg, hvis du er rask. Du må ikke have symptomer på sygdom. Dette gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.

4) Besøget skal foregå udendørs. Personalet hjælper beboeren ud til sine pårørende, og personalet hjælper ind igen.

5) Besøget må kun vare 15-30 minutter.

6) Ud fra et forsigtighedsprincip skal der være mindst to meters afstand mellem dig og din pårørende under besøget.

7) Der må højst komme to voksne gæster ad gangen til en beboer.

8) Beboeren må højst få ét besøg om dagen.

9) Afsprit hænder som det første, når du ankommer, og igen når du går.

10) Følg retningslinjerne for at forebygge smitte: Vask/afsprit hænder hyppigt og grundigt, host og nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde, undgå kram, håndtryk og kindkys.

Besøgsrestriktionerne på Vestegnens pleje- og ældrecentre kommer i kølvandet på andre lokale restriktioner. De høje smittetal på Vestegnen har betydet, at forsamlingsforbuddet er blevet sænket fra 100 til 50, og at restaurationer nu skal lukke klokken 24.