Hastigheden på boligvejene i Rødovre skal sættes ned.

Kommune vil begrænse farten

Vestegnen - 23. maj 2018 kl. 15:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er hastighedsgrænsen som bekendt 50 kilometer i timen i byområder. Men i Rødovre Kommune skal den sættes ned til 40 kilometer i timen på boligvejene for at skabe større tryghed. Borgerne er inviteret med til at finde de rette løsninger i lige netop deres kvarter.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at hastigheden skal længere ned på boligvejene i kommunen af hensyn til trafiksikkerheden og trygheden. De har afsat 5 millioner kroner til tiltag, der dæmper farten, og inviterer nu borgerne til at være med til at skabe gode lokale løsninger.

»Vi er jo selv eksperter på hverdagen i det område, vi bor. Nogen har måske endda selv oplevet de farlige situationer, der kan opstå. Jeg håber, at der er rigtigt mange, der vil være med til at skabe større tryghed på vores villaveje. Vi får de bedste løsninger, når vi skaber dem sammen,« siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Rødovre, Jan Kongebro.

Der bliver afholdt fire workshops forskellige steder i kommunen, hvor borgerne kan være med til at påvirke, hvordan man bedst sænker farten i lige netop deres område. Forvaltningen vil præsentere forskellige forslag til hastighedsdæmpende tiltag, som borgerne kan drøfte.

Borgerne kan blandt andet være med til at tage stilling til, om det er fartbump, hævede vejflader, indsnævringer eller grøn beplantning, der passer bedst ind i deres kvarter.

Der er sat dato på to workshops. For beboere nord for Jyllingevej er det mandag den 28. maj kl. 19-21 på Islev Skole, og for beboere vest for Tårnvej og nord for Roskildevej er det torsdag den 31. maj kl. 19-21 på Valhøj Skole.

To workshops finder sted i efteråret. Det er for beboere øst for Tårnvej og nord for Roskildevej, og for beboere syd for Roskildevej.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til det endelige forslag. De forskellige tiltag på vejene sker efterfølgende i løbet af 2018 og 2019.

Forvaltningen har allerede udarbejdet en lokal analyse af vejnettet, som viser i hvilke områder, det er hensigtsmæssigt at etablere fartzoner for 40 km/t.

Der er nogle steder, hvor det vil være til for stor gene i forhold til flowet i trafikken, hvis hastigheden bliver sat ned. Det gælder blandt andet større veje som Hvidovrevej, Rødovrevej, Randrupvej, Rødovre Parkvej og Damhus Boulevard.