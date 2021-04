Se billedserie Fra onsdag den 21. april må eleverne igen komme i skole og SFO i Ishøj Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Kommune ude af »skammekrogen«: Skoler og SFO'er må åbne igen

Vestegnen - 20. april 2021 kl. 12:11 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Så kom der endelig gode nyheder for elever og deres forældre i Ishøj Kommune: Allerede fra onsdag må Ishøj Kommune igen åbne deres skoler, fritidstilbud og foreningsliv.

Det oplyser borgmester Ole Bjørstorp på Facebook.

Genåbningen kommer til at ske på samme vilkår som i resten af landet, fordi smittetallet i kommunen nu er faldet meget.

Senete tal viser, at incidensen i Ishøj Kommune - antallet er smittede per 100.000 borgere - er nede på 245, hvilket bringer Ishøj på en tredjeplads på listen over kommuner med høje smittetal.

- Stor tak til alle i Ishøj for at overholde restriktionerne. Det har hjulpet meget. Vores smittetal er nu så langt nede, at der jo kan lukkes op, lyder det fra borgmester Ole Bjørstorp tirsdag formiddag.

Melder mere ud Administrationen i Ishøj Kommune arbejder nu på højtryk for at melde ud ad relevante kanaler, hvordan genåbningen kommer til at foregå.

Genåbningen glæder også Merete Amdisen (S), der er formand for kommunens Social- og Sundhedsudvalg.

- Godt arbejde Ishøj - I er blevet testet på livet løs, I har passet på hinanden, og Ishøj er ude af »skammekrogen«.(...) Det er første lille skridt på vej tilbage til hverdagen, skriver hun på Facebook.

Hun opfordrer dog til, at alle borgere i Ishøj fortsat husker at blive testet jævnligt og at overholde alle restriktioner.

- Vi skal selvfølgelig stadig passe på hinanden - så vi sammen kan passe på Ishøj, lyder det.

I skrivende stund er det endnu usikkert, hvad der kommer til at gælde for butikker og liberalt erhverv i kommunen. Herom vil der komme en besked fra Erhvervsministeriet, når detaljerne er på plads, lyder det.