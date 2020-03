Kommune lukker ned for arrangementer

- Det er selvfølgelig yderst beklageligt, at vi må aflyse flere arrangementer. Men set i lyset af myndighedernes seneste retningslinjer, så er vi ikke i tvivl om, at vi bliver nødt til at aflyse ikke mindst indendørs arrangementer, hvor man er fysisk tæt, og hvor der risikerer at være folk i risikogruppen til stede. Smitterisikoen forøges med antallet af personer, som er samlet, og den risiko vil vi naturligvis ikke udsætte vores borgere for. Vi er kede af den ulejlighed og skuffelse, det vil betyde, men vi håber på alles forståelse for, at vi gør alt hvad vi kan for at forebygge coronasmitte, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.