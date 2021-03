Smitteopsporingsenheden i Rødovre har fået kontakt til mere end 9 ud af 10 af de smittede. Foto: Allan Nørregaard

Kommune har succes med smitteopsporing

Vestegnen - 18. marts 2021 kl. 20:59 Kontakt redaktionen

Det lokale kendskab er med til at stoppe smittekæderne i Rødovre. Rødovre Kommune har nemlig sammensat sit eget team for at hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med at opspore de borgere, der er smittede med COVID-19, og som styrelsen ikke har fået fat på. Det har været en stor succes - smitteopsporingsenheden har fået kontakt til mere end 9 ud af 10 af de smittede.

Et team med seks medarbejdere i Rødovre Kommune modtager hver morgen en liste med borgere, der er testet positive med COVID-19, og som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan få fat på. Det lokale team har fået kontakt til 63 ud af 68 smittede Rødovreborgere, svarende til mere end 9 ud af 10.

Gratis isolationsbolig - Det er vigtigt, at vi får fat i de smittede, så vi kan hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det betyder meget i forhold til at få brudt de lokale smittekæder. Erfaringen fra vores smitteopsporing er, at langt de fleste borgere tager et stort ansvar og kontakter selv dem, de har været i kontakt med. Men der er også nogen, der er så syge, at de ikke selv kan overskue kontakt- og smitteopsporing, og dem hjælper vi, siger borgmester Britt Jensen.

Som en del af smitteopsporingen tilbyder Rødovre Kommune gratis isolationsbolig til smittede, som ikke har mulighed for at holde afstand til andre i egen bolig. Rødovre Kommune følger også op og vejleder om isolation og lokale muligheder.

Lidt af et chok - For nogen er det lidt af et chok at blive smittet, og det kan være vanskeligt at holde sig isoleret i den tid, det kræver. Det er en stor fordel, at vi kan vejlede om de lokale muligheder - f.eks. om frivillige, der står klar til at hjælpe. Det tætte lokale netværk og vores stærke fællesskab er en stor fordel i den her tid - og der er ingen tvivl om, at det er med til at holde vores smittetal nede, siger Britt Jensen.

Så snart kommunerne fik mulighed for at hjælpe med kontakt- og smitteopsporingen, meldte Rødovre Kommune sig på banen. Derfor har teamet været i gang siden den 2. februar. Det er sammensat af medarbejdere fra forskellige afdelinger og har derfor et rigtigt godt lokalkendskab.

- Det lokale kendskab er helt afgørende. Vi kender borgerne bedre og kan hurtigere komme i kontakt med dem end den centrale styrelse. Det er en fantastisk indsats, som vores team har lavet, og jeg er virkelig stolt af deres indsats, siger Britt Jensen.

Fakta Fakta - Rødovre Kommunes smitteopsporingsenhed bistår Styrelsen for Patientsikkerhed med kontakt og smitteopsporing af smittede i Rødovre.

- Enheden har fået kontakt til 63 ud af 68 smittede borgere i Rødovre, som styrelsen ikke har fået kontakt til inden for 24 timer.

- Enheden bistår både med den første samtale med den smittede med vejledning om isolation og identifikation af nære kontakter samt med opfølgende isolationsopkald.

Kilde: Rødovre Kommune