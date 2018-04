Kommune går ind i fodbold-VM

Borgerne skal have chance for at deltage i et stort, spændende og velbesøgt arrangement, og dermed give opbakning til fodboldlandsholdet, når de til sommer spiller VM i Rusland.

VM i fodbold er blandt verdens største sportsevents, og da Danmark som bekendt har kvalificeret sig, kan der forventes ekstra stor interesse - både i Hvidovre og andre steder. Idéen er at skabe et stort arrangement, hvor Danmarks tre indledende kampe - det er den 16., 21. og 26. juni - vises på storskærm. For at understøtte arrangementet og skabe mere liv på Hvidovre Torv op til og under kampvisningerne, er det planen at indbyde relevante lokale foreninger til fx at opsætte boder og afvikle forskellige aktiviteter. Arrangementer skal medvirke til at støtte Hvidovre Kommunes vision om at være børnenes og familiernes By.