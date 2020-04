Kommune fremrykker anlæg og renoveringer

Brøndby Kommune vil fremrykke en række anlægs- og renoveringsopgaver for 19 millioner kroner.

Vestegnen - 10. april 2020 kl. 07:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Kommune vil fremrykke investeringer for 19 millioner kroner for at støtte virksomhederne og fastholde jobs under coronakrisen.

Den aktuelle situation med covid-19 i Danmark har store konsekvenser for erhvervslivet. Derfor har regeringen valgt at suspendere det loft, der ellers sætter en grænse for, hvad kommunerne må bruge af penge på at bygge og renovere. Brøndby Kommunes økonomiudvalg valgte på deres møde den 1. april 2020 at indstille til, at Brøndby Kommune bruger 19 millioner kroner i løbet af 2020 på tiltag, der ellers var planlagt fra 2021.

- Det er oplagt, at vi i Brøndby bakker op om erhvervslivet på denne måde. Vi sætter gang i projekter, der kan redde jobs ude i virksomhederne, og samtidig får vi forbedret vores bygninger, siger borgmester Kent Magelund.

De fremskyndede projekter betyder, at man vil gennemføre en række forskellige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på Brøndby Strand Skole og Brøndbyøster Skole. Man vil også sætte projekter i gang på Langbjerg i Brøndby Strand, der blandt andet huser Job og Aktivitetscenter Vestegnen. Der vil fx blive udskiftet tag og lofter, der vil blive malet og man vil udskifte tekniske installationer. Alt sammen noget der relativt hurtigt kan sættes i gang.

- Jeg er glad for, at der er politisk enighed om, at vi ved at sende 19 millioner kroner i omløb er med til at løfte et ansvar overfor vores virksomheder. Og så er det glædeligt, at vi med samme øvelse blandt andet får renoveret dele af to af vores skoler og får foretaget flere klimavenlige tilpasninger, som også giver rigtig god mening på langt sigt, siger borgmester Kent Magelund.

Brøndby Kommune valgte også at understøtte kommunens leverandører ved medio marts at fremrykke alle betalinger af leverandørfakturaer fra private leverandører.