Kommune beslutter ny strategi for sundhed

Tobaksforebyggelse med særligt fokus på unge, gravide og psykisk sårbare. Styrkelse af børn og unges fysiske og mentale sundhed. Forebyggende tiltag i forhold til problematisk alkoholforbrug. Og forebyggelse af brug af euforiserende stoffer.

Det er de fire indsatsområder i den nye sundheds- og forebyggelsesstrategi, som social-, sundheds og seniorudvalget i Glostrup Kommune netop har vedtaget for årene 2020 til og med 2023.

Foruden de fire indsatsområder indeholder strategien ti konkrete initiativer. Det er blandt andet at indføre røgfri skoletid, at styrke børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter, at udarbejde handleplaner for mad og måltider i skoler og fritidsordninger, at undervise om alkohol i skolerne, og at indgå i samarbejde om stofforebyggelse i festmiljøer.

Formand for social-, sundheds- og seniorudvalget Lisa Ward siger:

- Jeg er overbevist om, at den nye strategi vil komme rigtig mange borgere til gode. Der er både tiltag, som vedrører børn og unge, men også tiltag som voksne borgere i alle aldre kan have glæde af. For børn og unge handler det især om at skabe sundere rammer i dagtilbud, skole og fritidsliv. På den måde kommer det alle til gavn, og kan være med til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Der er også tiltag, hvor der sættes ekstra ind, for dem, der har mest behov, fx hjælp til at deltage i fritidsliv og ekstra forløb for børn og familier med sundhed og trivsel i fokus.

- For de voksne borgere bliver der etableret nye sundhedstilbud, som har fokus på hjælp og støtte, hvis man vil ændre sine vaner. Det kan fx være borgere, der ønsker hjælp til rygestop men har svært ved at bruge de etablerede tilbud. Det kan også være borgere, der er kommet ind i en vane med lidt for meget alkohol, som måske er gået hen og har forringet livskvaliteten. Her vil muligheden for en uformel samtale om, hvordan man kan ændre sine vaner, udfylde et behov som vi ikke tidligere har kunnet tilbyde borgerne, siger Lisa Ward.