Kommune aflyser kulturnat

Kommunalbestyrelsen i Glostrup har besluttet at aflyse årets kulturnat den 24. oktober på grund af coronavirus.

Glostrup har gennem store dele af coronakrisen haft et relativt højt smitteniveau, og Glostrup Kommune har derfor ud fra et forsigtighedsprincip aflyst en række arrangementer i år. På kommunalbestyrelsesmødet forleden besluttede kommunalbestyrelsen også at aflyse Glostrup Kulturnat.