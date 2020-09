Se billedserie Region Hovedstaden sørger for at uddanne hundredvis af kommunale medarbejdere i at pode for corona.

Kommunale medarbejdere uddannes i corona-podning

Vestegnen - 10. september 2020 kl. 06:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sygeplejersker og øre-næse-hals-læger står klar med blå kitler og podepinde, når de skal undervise medarbejdere fra blandt andet kommuner.

Medarbejderne bliver certificeret til at pode for corona blandt fx sundhedsfaglige medarbejdere på plejecentre eller plejehjem og lære færdigheden videre til andre. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen forventer, at kurset kan styrke trygheden for det sundhedsfaglige personale:

- Det er helt afgørende, at vi passer på sundhedspersonalet - også i kommunerne. De står i front, og de skal have adgang til nem og hurtig test. Nu kommer flere end 190 medarbejdere fra kommunerne på kursus. Det er effektiv hjælp-til-selvhjælp, hvor personale fra regionen oplærer kommunale medarbejdere, som så efterfølgende kan gå hjem i deres egne organisationer og lære det videre. Det er godt samarbejde og god udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsnet, siger hun og tilføjer:

- Der er i hele landet sat gang i systematisk test af sundhedspersonale i kommunerne. Derfor tilbyder Region Hovedstaden oplæring af medarbejdere i at pode, så vi kan øge trygheden for sundhedspersonale ude i fx plejecentre og psykiatrien, når de bliver oplært i at teste og dermed kan hjælpe med at opspore smitte.

Øget tryghed trods stigende smitte Kommuner fra hele hovedstadsområdet holder i disse dage øje med den stigende smitte.

Albertslund Kommune er en af de kommuner, der oplever øget smitte, for ifølge tal fra Statens Serum Institut er der over 60 smittede per 100.000 indbyggere. Det betyder, at kommunens medarbejdere på plejehjem og plejecentre skal testes systematisk for at opspore og inddæmme virussen.

Borgmester i Albertslund, Steen Christiansen, som også er formand for kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden, hilser det tætte samarbejde mellem regionen og hovedstadskommunerne om podekurser velkommen:

- Vi har en fælles interesse i at holde hjulene i gang - også i den offentlige sektor, og kurset er et udtryk for, at vi her under pandemikrisen finder nye måder at løse opgaverne på. Det er med til at sikre driften på vores plejehjem og i sundhedssektoren, og når medarbejderne på plejehjem kan blive testet, kan de gå trygt på arbejde, og så ved vi, at vores borgere også er trygge.

Godt med praktisk øvelse i podning De blå plastikhandsker bliver smidt i skraldespanden efter brug, og visirerne bliver renset grundigt med sprit af sygeplejerskerne, som deltager i podekurset.

En af dem er Lonnie Bækgaard Christensen, som til daglig er sygeplejerske på et plejecenter i Brøndby Kommune.

- Det bliver en rigtig god ting, at vi kan gå trygt på arbejde og vide, at vi ikke smitter vores beboere. Det er rigtigt godt, at vi her på kurset øver os på at have en spatel og podepind i hånden og får supervision af en øre-næse-hals-læge i at tage en god prøve, siger hun.

Over 190 kommunale medarbejdere har været på kursus i at pode, og Region Hovedstaden planlægger yderligere kurser.