Kommunale medarbejdere arbejder hjemme

Årsagen er, at smittetrykket er øget, og at der nu er indført særlige restriktioner for kommunerne på Vestegnen. Blandt andet er forsamlingsforbuddet sænket fra 100 til 50, og barer og cafeer skal lukke senest kl. 24. De særlige restriktioner gælder foreløbig frem til den 22. september.

Brøndby Kommune har siden nedlukningen i foråret gjort brug af hjemmearbejde i et større omfang end normalt. Siden nedlukningen har cirka 30 procent af de administrative medarbejdere arbejdet hjemmefra. Nu skærper man yderligere, så alle medarbejdere, der kan arbejde hjemme, gør det, under hensyntagen til den daglige drift.

- Vi tager det stigende smittetal meget alvorligt. Nu skal vi virkelig stå sammen ved at holde afstand - både i supermarkedet, på arbejdspladsen og ved private fester og sammenkomster, hvor vi ved, at smitten ofte spreder sig. Også i Brøndby rammer coronasmitten generelt bredt, men nye tal viser en lille overvægt af smittede blandt unge og borgere i Brøndby Strand. Det er vigtigt, at vi nu alle hanker op i os selv og holder fast i de gode vaner med god håndhygiejne, afstand og at vi bliver hjemme, hvis vi er syge, understreger Brøndbys borgmester Kent Magelund.