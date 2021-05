Se billedserie Sara og Maria (th) er glade for at være tilbage på Brøndby Gymnasium.

Send til din ven. X Artiklen: Kommer ikke til at savne virtuel undervisning - næsten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommer ikke til at savne virtuel undervisning - næsten

Vestegnen - 02. maj 2021 kl. 18:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Den fysiske undervisning på Brøndby Gymnasium er delvist i gang igen - efter en lang, hård periode med virtuel undervisning med alt hvad det indebærer fagligt og socialt.

- Det har været meget teori, og det har været lidt op ad bakke, når man fx ikke har kunne lave forsøg i fysik og kemi, og ikke har haft rigtige idrætstimer. Vi er kommet bagud både fagligt og socialt.

Sara fra Rødovre og Maria fra Glostrup går i 1.g på Brøndby Gymnasium, og de er rigtig glade for, at de nu kan komme tilbage til den fysiske undervisning i hvert fald halvdelen af tiden. De har begge en naturvidenskabelig studieretning, hvor blandt andet biologi, kemi og fysik indgår - og det er altså svært at lave forsøg via computerskærmen.

Brøndby Gymnasium må lige nu være 50 procent åbent, og den fordeles mellem klasserne, der så på skift møder ind hver anden uge. Så nu er der mulighed for at få indhentet alt det, som kræver fysisk fremmøde.

Fremmødet på Brøndby Gymnasium kræver, foruden det obligatiske mundbind, at eleverne tester sig selv to gange om ugen ude i klasserne.

Det sociale liv var udfordret Det gælder også det sociale liv, der er en vigtig del af gymnasiet.

Sara og Maria havde været igennem grundforløbet, og var derefter startet i en ny klasse kun få uger, inden gymnasierne lukkede ned 6. december. Det betød, at eleverne i klassen stort set ikke nåede at lære hinanden at kende, og at de sædvanlige ryste-sammen-aktiviteter måtte udskydes.

- Det var jo sådan, det var, og vi holdt også modet oppe i flere måneder. Da vi så nåede hen i februar, og det stadig var det samme, så besluttede vi engang imellem at holde nogle udendørs fredags-caféer, hvor vi mødtes fysisk - naturligvis med overholdelse af alle restriktioner. Vi var nødt til at have noget socialt ved siden af den virtuelle undervisning, fortæller Sara og Maria.

I en periode var der mulighed for én undervisningsdag om ugen udendørs. Den foregik på Brøndby Stadions tribuner. Brøndby Gymnasium ligger i lokaler på Brøndby Stadion, og fodboldklubben var så venlig at låne sine faciliteter ud til gymnasiets udendørs-undervisning.

- Det hjalp lidt, men det var ikke det samme som nu, hvor vi kan være på gymnasiet, og kan være sammen med både vores egen klasse og de andre klasser, siger Sara og Maria.

Brøndby Gymnasium har fået ekstra penge, der kan bruges på fx ekstra undervisningsmoduler og på trivselsaktiviteter, fortæller Pia Sadolin, der er rektor på Brøndby Gymnasium. Sara og Maria ønsker, at klassen kan tage på hyttetur med overnatning, når situationen tillader det.

Længere frokostpause Tiden med virtuel undervisning har været en udfordring for både elever og lærere - også selv om begge parter nu er langt mere rutinerede, og har oplevet både fordele og ulemper. Det er også blevet til nogle snakke mellem elever og lærere om, hvordan den virtuelle undervisning kan tilrettelægges bedst muligt.

En af de erfaringer, som Sara og Maria har taget med sig fra den virtuelle undervisning, er at det går stærkt, og at det derfor er vanskeligere at tage noter - også fordi der skal veksles mellem flere skærmbilleder.

- Ved den normale undervisning er der løbende breaks i undervisningen, når nogen lige skal spørge om noget. Det er der i langt mindre omfang i den virtuelle undervisning, forklarer de. Artiklen fortsætter under billedet

Brøndby Gymnasium er et relativt lille gymnasium, og det har den fordel, at man kender hinanden, og at der er korte beslutningsprocesser. Det var der også, da man i forbindelse med den virtuelle undervisning indførte en længere frokostpause.

- På Brøndby Gymnasium har vi madordning for eleverne, som står klar, når frokostpausen starter. Hjemme bag skærmen skulle eleverne også bruge tid på tilberedning mm, så vi besluttede at forlænge frokostpausen, fortæller rektor Pia Sadolin.

Kan det kombineres? Nu er Sara og Maria tilbage på Brøndby Gymnasium - i hvert fald hver anden uge. Og når undervisningen på et tidspunkt bliver normaliseret, så vil Maria ikke savne den virtuelle undervisning overhovedet. Sara synes derimod, at man godt kunne kombinere den normale fysiske undervisning med enkelte dage med virtuel undervisning. Lidt ligesom nogle har en kombination af hjemmearbejde og at de møder fysisk ind på arbejdspladsen.

- Nu har jeg 25 minutter på cykel til gymnasiet, og der er da dage især om vinteren, hvor jeg synes det kunne være fint at undgå transporten, siger hun.

Rektor Pia Sadolin er ikke helt afvisende.

- Jeg synes det er gået fint med den virtuelle undervisning, når det nu ikke kunne være anderledes, og både elever og lærere er blevet bedre og bedre. Det er dog også sådan, at det kræver forskellig planlægning af undervisningen, alt efter den foregår fysisk eller virtuelt. Jeg vil ikke afvise, at man godt kunne kombinere de to metoder, hvis det sker efter forudgående aftale og planlægning, siger hun.

Ekstra skærmtid Som om den almindelige virtuelle gymnasieundervisning ikke har været nok, så deltager både Sara og Maria i de særlige forløb i Akademiet for Talentfulde Unge.

ATU-programmet er et bredt to-årigt diplomprogram til de dygtigste elever i gymnasiet, hvor de får forelæsninger på universitetsniveau samt workshops med forskere og topchefer inden for et bredt fagligt felt.

- Det er også foregået virtuelt, så vi har haft virkelig meget tid foran skærmen. Derfor er det også rigtig godt at kunne komme tilbage på gymnasiet og være sammen med de andre, lyder det fra Sara og Maria.