Se billedserie Kunstmuseet Arken i Ishøj måtte lukke ned få dage før ferniseringen på en ny udstilling. Foto: Thomas Olsen

Kommer de tilbage?

Vestegnen - 01. april 2020 kl. 10:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Museer, spillesteder og andre kulturinstitutioner på Vestegnen rammes af coronakrisen. Håbet er, at publikum vil vende tilbage.

Set i lyset af, at covid-19 handler om liv og død, om at folk mister deres arbejde, at butikker og virksomheder kæmper for at overleve, så er det måske en mindre ting. Det er dog en kendsgerning, at kulturinstitutionerne på Vestegnen rammes hårdt af coronakrisen.

Museer og spillesteder er lukket ned, og går glip af entréindtægter - samtidig med, at der stadig er udgifter til personale og drift af lokaler.

- Det er skidt for os, er meldingen fra Christian Gether, direktør på kunstmuseet Arken i Ishøj.

- Hele det store hus kører, med alt fra varme og køling til vagter. Vi har bare ikke nogen indtægter fra hverken entré, butik eller café. Lige nu kigger vi på alle de steder, vi kan spare udgifter - fx at udskyde planlagt vedligeholdelse, fortæller Christian Gether, som dog ikke vil sætte præcise tal på de økonomiske konsekvenser.

Christian Gether arbejder i disse dage på et museum, hvor der normalt er liv og summen af glade museumsgæster. Nu kigger han på den spændende udstilling "Dyr i kunsten" - i de mennesketomme lokaler. Udstillingen viser værker af 34 internationale kunstnere, der med humor, vid og bid går i kødet på vores forhold til dyrene.

- Vi var stort set færdige med udstillingen, da vi få dage før ferniseringen måtte lukke ned, fortæller Christian Gether.

Det får også konsekvenser for en række aktiviteter i forbindelse med udstillingen. Museets satellit i Ishøj Bycenter er også lukket, og en planlagt udstilling i Rødovre Centrum om "Dyr i kunsten" må også udskydes eller aflyses.

Håber de kommer tilbage På Cirkusmuseet i Hvidovre understreger museumschef Mikkel Knudsen, at situationen er en sundhedskrise, der handler om liv og død, og at museets udfordringer set i dét perspektiv er små.

De er der dog.

- Vi taber penge og vi taber gæster. Vi har regnet på, at vi til og med påske vil tabe op mod 70.000 kroner. Desuden er vi formentlig nødt til at udskyde en planlagt udstilling til efteråret, oplyser Mikkel Knudsen.

Han er også bekymret for, om lukningen af kulturinstitutioner kan få en mere langsigtet effekt.

- Vi ved ikke, om folk ganske enkelt vil ændre adfærd, så vi også på lang sigt vil få færre besøgende. Jeg ved det ikke, men jeg tror i hvert fald det kommer til at tage tid, siger Mikkel Knudsen.

- Jeg håber naturligvis, at vores gæster kommer tilbage, når situationen er normaliseret. Jeg håber jo, at folk savner alt det, som kulturen kan, og hvor styrken jo er det fysiske møde. Jeg håber, at de børn og voksne, som i øjeblikket ikke kan komme her på Cirkusmuseet, dukker op, når det igen bliver muligt, tilføjer Mikkel Knudsen.







Går nye veje - Jeg håber, at de der ikke kan komme nu, vil besøge os senere, siger museumsleder Anni Lave Nielsen fra Heerup Museum i Rødovre.

- Jeg håber ikke, at der vil komme en varig effekt, så vi og andre museer åbner op til en anden virkelighed, når situationen igen bliver normal. Jeg håber det ikke, vi har i hvert fald valgt at være optimistiske, tilføjer Anni Lave Nielsen.

Heerup Museum mangler entréindtægter fra museet og fra arrangementer, som er blevet aflyst.

- Der er ikke tvivl om, at situationen vil kunne aflæses i både besøgstal og indtægter, når året skal gøres op, siger Anni Lave Nielsen.

Ligesom flere andre museer har man på Heerup Museum valgt at gå nye veje for at nå publikum. Via sociale medier deler Heerup Museum små historier om de værker, der indgår i udstillingen "Det Var Kattens", som i øjeblikket er sat op på museet.

