Komiker tager fat på verdenshistorien

Fuhlendorff siger selv: »I mine tidligere shows er I kommet tættere på min fortid og historie. Nu skal vi noget andet, sådan da. For denne gang har jeg tænkt mig, at vi skal tættere på vores allesammens historie. Jep, jeg har tænkt mig at fortælle hele verdenshistorien. »Går over i historien« er et afsluttet show og hænger ikke sammen med »Går over i historien II« som kommer i efteråret 2018, udover at det selvfølgelig også foregår et sted i vores historiske tidslinje. Hvor etteren handler om universets skabelse, livets begyndelse og menneskets første skridt, handler »Går over i historien II« om... det skal jeg lige have læst op på.«