Det er første gang Matthias Ibæk Winther Jakobsen skal holde båltale ved Grøndalslund Kirke i Rødovre og han har forberedt sig godt. Til daglig er han synlighedsmedarbejder i Headspace Rødovre. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kom til sankthansfest: Endelig kan vi være sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til sankthansfest: Endelig kan vi være sammen

Vestegnen - 22. juni 2021 kl. 14:26 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Før sankthansbålet tændes i kirkegårdsparken ved Grøndalslund Kirke i Rødovrte, kan man få et par eftertænksomme ord med på vejen.

Matthias Ibæk Winther Jakobsen, som er medarbejder i Headspace Rødovre holder båltalen og han har tænkt sig godt om på forhånd.

Det vigtige fællesskab - Det er første gang jeg skal holde sådan en tale. Og jeg synes, der er mange vigtige ting at sige. Først og fremmest vil jeg gerne minde om, at det er vigtigt, at vi står sammen og værner om fællesskabet.

- Til sankthans taler man ofte om at fordrive onde ånder og denne gang mener jeg, at det må være de onde coronaånder, der skal fordrives, siger Matthias og fortsætter:

- Vi har brug for komme tilbage til den gamle verden uden restriktioner. Og fordi jeg arbejder i Headspace, handler det for mig meget om de unges udfordringer i den forbindelse. Desværre er ensomheden vokset og vi er nu oppe på, at ca. 20 procent af de unge føler ensomhed. Det problerm skal der hjælp til at løse, for det er svært at gøre alene, siger Matthias Ibæk Winther Jakobsen.

Udmattede unge Han oplever, at mange unge i øjeblikket føler sig udmattede, fordi det kræver en stor indsats at komme i gang med sit sociale liv igen efter lang tids nedlukning.

Bagning, bål og sang Sankthansaften i Kirkegårdsparken begynder kl. 18 med spisning og skattejagt.

Kl. 19 er der snobrødsbagning, som FDF står for og kl. 20 bliver bålet tændt, Matthias Ibæk Winther Jakobsen holder tale og der er fællessang.

Husk coronapas Hvis man er over 15 år skal man have coronapas for at deltage.