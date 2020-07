I anledning af Heerup Museums udstilling ?Det var Kattens?, der er forlænget, holder Rødovre Bibliotek en særlig gang bingo for alle i august. Foto: Heerup Museum

Kom til kattebingo

Man får inspiration til gode romaner, noveller og digte, hvori der indgår katte - desuden har deltagerne mulighed for at vinde kattens gode præmier. Tag samtidig et kig på de skønne kattemotiver i udstillingen.