Kom på besøg i Lenes overdådige have: For mig er det en fornøjelsesting

Vestegnen - 18. august 2021 kl. 11:19 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- En have skal være værd at se på hele året, siger Lene Petersen. Og hendes have i et rækkehuskvarter i Hvidovre er lige nu præget af et overdådigt blomsterflor. Men hvis man besøgte Lene på en anden årstid, ville haven have se anderledes ud. Og det er netop Lenes ønske med haven, at der altid er noget at se på.

I jorden ligger fx masser af blomsterløg og de er årets første glæde i haven.

-Alle årstider er gode, men det tidlige forår, hvor den første lille erantis kommer op af jorden, er fantastisk, siger Lene Petersen.

Forsommer og eftersommer er også dejlige årstider i haven, synes Lene, der åbner sin have for besøgende via Haveselskabets tilbud Åbne Haver.

- Jeg vælger altid for- eller eftersommer, fordi der er mest at se på, siger Lene.

I år har hun valgt at åbne haven søndag den 29. august kl. 11.00 til 13.00.

Lene har i mange år været med i Åbne Haver, men da hun i sin tid fik tilbuddet, var hun skeptisk.

- Jeg tænkte 'åh nej', det er der ingen, der gider. Men det er hyggeligt at få andre haveinteresserede på besøg, som man kan gå rundt og nørde med, smiler Lene.

Gruppe for haveejere Via Haveselskabet er hun også kommet med i en lokal gruppe af haveejere, der i løbet af sommerhalvåret på skift kommer på besøg hos hinanden og snakker om haver. - Det er meget hyggeligt og man bliver klogere på en masse ting, siger Lene Petersen, som har været med i gruppen i nogle år.

Artiklen fortsætter under billedet

Når man ser Lenes have, bliver man overvældet af blomsternes skønhed og havens smukke udformning. Og den er Lenes store hobby.

- Mange synes, det er hæsligt at luge, men sådan har jeg det ikke. Jeg kan godt lide at sætte mig og pille små ukrudtsplanter op. Når man er i haven, kan tankerne bevæge sig frit. For mig er det en fornøjelsesting og samtidig en herlig måde at få frisk luft og motion, siger Lene Petersen.

Hemmeligheden bag den smukke have er dog ikke mange timers lugning.

- Planterne er plantet så tæt, at der ikke er plads til ukrudt. Men selvfølgelig er der gravearbejde, for jeg har altid gang i nogle projekter. Fx at flytte rundt på planterne i et bed. Der er ingenting, der er tilfældigt. Jeg tænker meget i farver, sådan at et bed fx kan have blomster i kolde eller varme farver. Også bladenes former og variation i højden på planterne er vigtigt for, at et bed ser interessant og harmonisk ud, siger Lene Petersen.

Plantebørnehave Udover en dråbeformet græsplæne og farverige staudebede, der løber langs hækken, har Lene Petersen en kombineret køkkenhave og plantebørnehave.

- Oprindelig var her kun køkkenhave i denne del af haven, men jeg synes den var til for meget besvær. Og samtidig havde jeg brug for et sted, hvor jeg kunne sætte små planter i jorden. Stauderne i bedene vokser jo og har brug for at blive delt. De små planter, jeg får ud af det, bliver sat ned i jorden i plantebørnehaven og dem jeg har til overs, sælger jeg, når jeg holder Åben Have, siger Lene.

I køkkenhaven er der blandt andet tomater af en bestemt skimmelfri sort, som Lene Petersen selv sår i det tidlige forår og planter ud, når jorden er varm nok.

Asparges, rabarber og hindbær er der også.

Pærer og æbler på muren At Lene Petersen har en forholdsvis stor have, selvom hun bor i rækkehus, skyldes, at hun bor i et enderækkehus.

Dermed har hun også en fri husmur og den har hun på fineste vis brugt sine grønne fingre til at beplante.

Der vokser et pæretræ og et æbletræ opad muren. Grenene, der lige nu bugner af frugt, stikker ikke ud, men følger muren.

- Jeg har købt frugttræerne som små og de er derefter vokset 'en etage' hvert år. For at holde dem i facon, skal de skud, der rager ud, klippes, fortæller Lene.

Genbrug af afklip Med de mange planter hun har i haven, skulle man tro, at der også var meget haveaffald, men sådan er det ikke. For Lene genbruger afklippede staudetoppe og blade.

- Jeg bruger en gammel rugbrødsmaskine til at hakke toppene over med og så fordeler jeg dem på jorden under planterne. Plantedelene bliver til muld, som forbedrer den lerede jord, forklarer Lene.

Lene Petersen har altid været glad for havearbejde og har haft have en stor del af sit liv.

- Jeg fik selv have i 1970. men har været i kontakt med jord hele mit liv. Da jeg var yngre og havde hus, sommerhus og børn boende hjemme, gjorde jeg kun det mest nødvendige i haven, som at slå græsset. Vi var så heldige, at min mor flyttede ind hos os i de sidste år af sit liv og der nød vi godt af, at hun havde tiden til at passe haven, fortæller Lene Petersen. Rækkehuset i Hvidovre flyttede hun ind i i 1992.

Artiklen fortsætter under billedet

- Det er en almennyttig bolig og jeg var skrevet op i AAB, som ejer det. Jeg var meget heldig at få det tilbudt, for det er et virkelig dejligt sted. Da jeg fik det tilbudt, var jeg ude at se det med min søster, der er havearkitekt. Dengang var der omkring 50 grantræer. Det var på sin vis en dejlig ting, for så havde vi ligesom lov til at lave det hele om, smiler Lene og fortæller, at det er hendes søster, der har lavet planen for haven.

Hvis man vil se Lene Petersens have, kan man besøge den, når hun holder Åbne Haver den 29. august.

Adressen er Hvidovregade 13K, 2650 Hvidovre.