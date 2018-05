Kom og vær med: Bygger rede i Ishøj

Det bliver et sjovt arbejde og har man lyst til at være med til opbygningen i Ishøj kan man kontakte Veronica Hodges på Facebook og Instagram eller kulturudviklingskonsulent Sia Andersen i Ishøj på krsan@ishoj.dk .

»Reden er en metafor for det sted, hvor vi kommer fra og føler os trygge. Den tryghed, der skal til for, at vi bliver i stand til at komme ud af reden og møde andre mennesker. Det er mit håb, at reden kan give rum til fællesskab og samtale,« fortæller kunstneren Veronica Hodges.