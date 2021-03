Kom og pust æg

David Meier, stifter af Vi-Gør.dk har taget initiativ til et påskearrangement på Glostrup torv Søndag den 28. marts kl. 12-16. Det bliver holdt sammen med DUI-Glostrup. Privatfoto

Vestegnen - 19. marts 2021 kl. 07:08 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

David Meier fra Vi-Gør.dk, som står bag de store sommerfester på Glostrup Stadion, fik lyst til at der skulle ske noget her midt i pandemien, hvor der ikke er mange muligheder for oplevelser.

- Jeg trænger selv til, at der skal ske lidt og det samme tror jeg, at mange børn gør. Derfor har jeg arrangeret et lille påskearrangement på Glostrup Torv, fortæller David Meier.

Arrangementet foregår søndag den 28. marts mellem kl. 12 og 16 og holdes sammen med DUI-Glostrup, der har frivillige med på torvet.

Også Glostrup Shoppingcenter har en andel i påskearrangementet, for de har doneret slikposer til 100 børn.

- Alle børnefamilier er velkomne til at komme forbi og puste samt male årets påskeæg. Det er gratis at deltage og man behøver ikke at melde sig til, siger David Meyer.

Vi-gør.dk sørger for at der er maling, æg, borde, bænke, kaffe, the og kakao.

Vi håber, at der i hvert fald kommer 100 dejlige børn til lidt æggehygge. Og jeg vil gerne understrege, at vi naturligvis sørger for at der er håndsprit samt afspærret så der max er 25 personer inden for afspærringen ad gangen - Så alle coronareglerne bliver overholdt, siger David Meyer.

Fakta Om Vi-Gør.dk David Meier fra Glostrup stiftede den velgørende forening for otte år siden.

Man finder den på facebook, hvor den har mere end 10.000 følgere.

På Vestegnen er Vi-Gør.dk mest kendt for sine store sommerfester på Glostrup Stadion, som har fundet sted i syv år, altid den første lørdag i august. Sidste år måtte den dog aflyses og det samme sker nok i år.

Foreningen er 100% nonprofit og holder arrangementer for børnefamilier, men hjælper også hjemløse.