Kom med på videorundvisning: Letbanens kontrolcenter næsten færdigt

Letbanen på Vestegnen

Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.



Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året.



Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage.



Letbanens tophastighed ligger på 70 kilometer i timen, men gennemsnitsfarten vil være på cirka 30 kilometer i timen, inkl. stop ved stationer. Det vil sige, at turen fra Ishøj til Lundtofte vil tage cirka en time.



Letbanen vil køre på strøm, som er én af de mest miljøvenlige ressourcer.



Letbanetogene vil have plads til cirka 260 passagerer. Det svarer til passagererne i cirka fire bybusser.



Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.



Ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane er Region Hovedstaden, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Rødovre Kommune, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Hvidovre Kommune og Høje-Taastrup Kommune.



Letbanen skal anlægges af de danske entreprenører Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson. Transportsystemet (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens Mobility og Aarsleff Rail, og drift og vedligehold skal varetages af Metro Service.



Selve kontrol- og vedligeholdelsescentret, der har fem spor under tag, er på 7.000 kvadratmeter, plus en vaskehal til togene på cirka 400 kvadratmeter.